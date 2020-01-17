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  4. Fatih’te ’Ulubatlı- 11’ asayiş uygulaması

Fatih’te ’Ulubatlı- 11’ asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 23:37 | Son Güncelleme

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü huzur ve güvenliğin sağlanması adına helikopter destekli ’Ulubatlı-11’ adlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla helikopter destekli ’Ulubatlı-11’ isimli asayiş uygulaması yapıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü huzur ve güvenliğin sağlanması adına helikopter destekli ’Ulubatlı-11’ adlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla helikopter destekli ’Ulubatlı-11’ isimli asayiş uygulaması yapıldı. İlçe genelinde yapılan uygulamaya Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve çevre ilçelerden emniyet mensupları katıldı. Saat 22.00 ile 00.00 arası düzenlenen uygulamada Fatih Galata Köprüsü altında bulunan işlek noktalarda denetim yapıldı.
Ekipler şüpheli gördükleri şahısları durdurdu, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ayrıca asayiş ekipleri Galata Köprüsü altında bulunan iş yerlerini tek tek gezerek incelemelerde bulundu.

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