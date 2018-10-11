Fatih'te 'Ulubatlı - 7' asayiş denetimi

Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-FATİH İlçe Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güvenliğin sağlanması için helikopter destekli, 'Ulubatlı - 7' adlı asayiş denetimleri gerçekleştirdi.

İlçe genelinde yapılan, helikopter destekli denetimlere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve çevre ilçelerden polisler katıldı. Saat 15.00 ile 17.00 arası düzenlenen denetimler Fatih'in işlek yerlerinden Cibali, Fener ve Unkapanı bölgelerinde yapıldı. Ekipler, şüpheli gördükleri şahısları durdurdu, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ayrıca asayiş ekipleri kıraathane ve kafelerde denetimler yaptı.

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