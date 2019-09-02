HABER

FATİH'TE UYARILARA RAĞMEN MÜHÜRLENEN BİNAYA GİRDİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 21:21 | Son Güncelleme

  İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA  Fatih'te, 4 ana kolonu patladığı için tahliye edilerek mühürlenen 5 katlı binanın sakinleri, tehlikeye ve uyarı tabelalarına aldırmayarak eşyalarını almak için binaya girdi.  Fatih'te bulunan 5 katlı bina, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde 4 ana kolonu patladığı gerekçesiyle tahliye edildi.

İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA
Fatih'te, 4 ana kolonu patladığı için tahliye edilerek mühürlenen 5 katlı binanın sakinleri, tehlikeye ve uyarı tabelalarına aldırmayarak eşyalarını almak için binaya girdi.
Fatih'te bulunan 5 katlı bina, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde 4 ana kolonu patladığı gerekçesiyle tahliye edildi. 8 daire ve 4 dükkanın bulunduğu bina belediye ekiplerince mühürlendi. 35 bina sakini de sosyal tesislere yerleştirildi. Binanın geleceğine ilişkin kararda incelemelerin tamamlanması beklenirken, bazı bina sakinlerinin mühürleri söküp, demir bariyerleri açarak eşyalarını almak için binaya girdikleri görüldü. Binanın çevrelendiği belediyeye ait demir bariyerlere can ve mal güvenliği açısından alana girişin yasak olduğu uyarı tabelalarının asılı olduğu dikkat çekti.
Bina sakinlerinden Kazım Akdeniz, "Cumartesi günü biz kahvaltıda olduğumuz sırada bir ses geldi. Hemen binadan dışarı çıktık. Dükkandakilere sordum 'bu ses nereden geldi' diye, binada çökme olduğunu söylediler hemen belediyeyi aradım geldiler ve binayı mühürlediler. Bizler zor durumdayız. Binada 8 daire ve 4 dükkan bulunuyor. Bizlere yardımcı olunmasını devlet büyüklerimizden talep ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Binadan detay
-Çöken dükkandan detay
-Binanın genel görüntüsü
-Bina sakinleri ile röp
-Genel ve Detaylar

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir”Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir”
Malazgirt'te husumetli 7 aile barıştırıldıMalazgirt'te husumetli 7 aile barıştırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malazgirt'te husumetli 7 aile barıştırıldı

Malazgirt'te husumetli 7 aile barıştırıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez

Üzerine cam blok düşen işçi ağır yaralandı

Üzerine cam blok düşen işçi ağır yaralandı

Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Antalya'da korkutan orman yangını

Antalya'da korkutan orman yangını

Şişli'de oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Şişli'de oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.