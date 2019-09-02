HABER

Fatih'te uyarılara rağmen mühürlenen binaya girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 21:43 | Son Güncelleme

FATİH'te, 4 ana kolonu patladığı için tahliye edilerek mühürlenen 5 katlı binanın sakinleri, tehlikeye ve uyarı tabelalarına aldırmayarak eşyalarını almak için binaya girdi.  Fatih'te bulunan 5 katlı bina, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde 4 ana kolonu patladığı gerekçesiyle tahliye edildi.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te, 4 ana kolonu patladığı için tahliye edilerek mühürlenen 5 katlı binanın sakinleri, tehlikeye ve uyarı tabelalarına aldırmayarak eşyalarını almak için binaya girdi.

Fatih'te bulunan 5 katlı bina, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde 4 ana kolonu patladığı gerekçesiyle tahliye edildi. 8 daire ve 4 dükkanın bulunduğu bina belediye ekiplerince mühürlendi. 35 bina sakini de sosyal tesislere yerleştirildi. Binanın geleceğine ilişkin kararda incelemelerin tamamlanması beklenirken, bazı bina sakinlerinin mühürleri söküp, demir bariyerleri açarak eşyalarını almak için binaya girdikleri görüldü. Binanın çevrelendiği belediyeye ait demir bariyerlere can ve mal güvenliği açısından alana girişin yasak olduğu uyarı tabelalarının asılı olduğu dikkat çekti.

Bina sakinlerinden Kazım Akdeniz, "Cumartesi günü biz kahvaltıda olduğumuz sırada bir ses geldi. Hemen binadan dışarı çıktık. Dükkandakilere sordum 'bu ses nereden geldi' diye, binada çökme olduğunu söylediler hemen belediyeyi aradım geldiler ve binayı mühürlediler. Bizler zor durumdayız. Binada 8 daire ve 4 dükkan bulunuyor. Bizlere yardımcı olunmasını devlet büyüklerimizden talep ediyorum" dedi.

PARTNER Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler
Fatih'te uyarılara rağmen mühürlenen binaya girdilerFatih'te uyarılara rağmen mühürlenen binaya girdiler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir”Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

2 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Malazgirt'te husumetli 7 aile barıştırıldı

Malazgirt'te husumetli 7 aile barıştırıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez

Üzerine cam blok düşen işçi ağır yaralandı

Üzerine cam blok düşen işçi ağır yaralandı

Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Antalya'da korkutan orman yangını

Antalya'da korkutan orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.