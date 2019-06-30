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Fatih'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 15:57 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Mahallesi'nde elinde bir miktar para ile tedirgin hareketler sergileyen şüpheliyi takibe aldı.

Ürdünlü Mahmoud A'yı bir süre izleyen polis, İskenderpaşa Mahallesi'ndeki evinden çıkarken şüpheliyi durdurdu. Zanlının üst aramasında 0,70 gram skunk ele geçirildi.

Şüphelinin, uyuşturucuyu Mısır uyruklu bir kişiden aldığını anlatması üzerine Mısır uyruklu Ayman F. (54) ile yanındaki Sherif F. (50) de gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresine düzenlenen operasyonda, bin 121 uyuşturucu hap, bin 724 gram uyuşturucu madde, 1 gram kokain, 131 gram skunk, 941 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 650 lira, 600 dolar ve 50 avro ele geçirildi, evdeki yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mısır uyruklu Ayman F. tutuklanırken, diğer şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Fatih Güven Timleri Şube Müdürlüğü uyuşturucu

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