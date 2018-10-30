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Fatih'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

FATIH'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan biri kadın iki kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) FATIH'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan biri kadın iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı, Ukrayna uyruklu kadın şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Yedikule Mahallesi’nde uyuşturucu satan bir kişiyle ilgili ihbar yapıldı. Uyuşturucu sattığı belirlenen 42 yaşındaki M.O. ve Ukrayna uyruklu 41 yaşındaki kadın S.U.’ yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.O.’nun evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda 16 gram taş kokain, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 415 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.O. çıkartıldığı mahkemede tutuklanırken, Ukrayna uyruklu S.U. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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