HABER

Fatih’te uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 11:36 | Son Güncelleme

Fatih’te uyuşturucu ticareti yapan 1’i kadın 2 şahıs yakalandı.

Fatih’te uyuşturucu ticareti yapan 1’i kadın 2 şahıs yakalandı. Erkek şüpheli tutuklanırken, kadın şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, bir araç içerisine zulalanmış halde 9 kilo 250 gram esrar da ele geçirildi. Narkotik köpeğinin aracı didik didik arama anı ise kameraya yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak günü Fatih’te ’uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti’ yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, S.A. (31) isimli erkek şüpheli ve M.A.A. (28) isimli kadın şahıs gözaltına alınırken, bir araç içerisine zulalanmış hale de 9 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu nakliyesinde kullanılan 1 adet araç da el konuldu.
Yakalanan S.A., 24 Ocak günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, M.A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Narkotik köpeğinin aracı didik didik arama anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

PARTNERBu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...
Doğu Karadeniz’de 2018 yılında polis bölgesinde 114 kişi trafik kazalarında hayatını kaybettiDoğu Karadeniz’de 2018 yılında polis bölgesinde 114 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zararDehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...

Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

F.Bahçe'den Adebayor bombası

F.Bahçe'den Adebayor bombası

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.