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Fatih’te vatandaşlar parklara akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 19:55 | Son Güncelleme

İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti.Depreme evlerinde yakalanan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte kendini dışarı attı.

İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti.

Depreme evlerinde yakalanan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte kendini dışarı attı. Fatih’te evlerine girmek istemeyen vatandaşlar Anıt Parkı’na akın etti. Vatandaşların evden çıkarken yanlarına aldığı eşyalar üzerine uzandığı görüldü. Deprem nedeni ile çok korktuğunu belirten Fahriye Oral, “Çok korktuk. Eltimle oturuyorduk. Bir anda hafif sallandım, bende tansiyonum düştü sandım. Sonra duvarlar ve dolaplar hareket ediyor. Kaçmaya kalktık ve tüm komşular kaçtı. Bende çocuklarımı alıp dışarıya koştuk. Bir haber alıncaya kadar parkta bekleyeceğiz. İki çocuk var ve eşim eve gelme dedi. Gece yarısına kadar buradayız. Eve gitmeye biliriz” dedi.

Saliha Türel, ”Deprem anında evdeydik. Koltukta oturuyorduk, her yer sallandı, kapı kapandı. Dışarıya baktık herkes dışarıdaydı. Deprem korkusundan dolayı şu an buradayız. Hava da soğuk artık bakacağız. Korktuğumuz için şu an burada bekliyoruz” diye konuştu.

Azize Akar ise, “Evde kanepe de oturuyorduk, bir anda her şey sallandı. Eşyalarım düşmeye başladı. Çocuklarımı alıp dışarıya kaçtım. Komşularla bir olup hepimiz parka geldik. Bütün mahalleli buradayız, geç saate kadar burada kalmayı düşünüyoruz. Eşim şehir dışında aklı bizde kaldı. Hatlar da çekmiyor, birbirimize ulaşamıyoruz” ifadelerinde bulundu.

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