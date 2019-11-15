Fatih’te vurularak öldürülen Uygur Türkü’nün katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Fatih’te, Uygur Türkü Saimaiti Aierken’i vurarak öldürdükten sonra kaçmak üzereyken yakalanan katil zanlıları adliyeye sevk edildi. Olay öncesine ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Millet Caddesinde bulunan bir kafede meydana gelmiş, Uygur Türkü olduğu ve gümrük işleriyle uğraştığı öğrenilen Saimaiti Aierken, cadde üzerindeki bir otelin kafe bölümünde oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Kafede incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüpheli kişi ya da kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Suriye’ye kaçmak üzereyken Adana’da yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan sokak ve istihbarı çalışmaları kapsamında şüphelilerin Hüseyin A. (28), Ali İ. (26), Abdullah E. (25) ve Normakhamat A. (24) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Çalışmaların devamında şüpheli şahıslardan Hüseyin A., Ali İ., Abdullah E. şahısların Adana’da olduğunun belirlenmesi üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçildi. Şüpheli şahıslar 11 Kasım günü yakalanarak İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Diğer şüpheli Normakhamat A. isimli şahıs ise 12 Kasım günü Pendik’te olayda kullanılan silah ile yakalanarak emniyete getirildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınarak emniyete getirilen şahıslar Hüseyin A., Ali I., Abdullah E. ve Normakhamat A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin olaydan önce bir oto yıkamacıda otomobillerini yıkattıkları görüldü. Bir diğer görüntüde ise, şahısların olay öncesinde caddeden geçiş yaptığı anlar görüldü.

