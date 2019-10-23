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Fatih’te yabancı uyruklu grubun bıçaklı saldırısında öldürülen İsmail Mert Bayer, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 15:51 | Son Güncelleme

Fatih’te geçtiğimiz hafta yabancı uyruklu bir grup tarafından bıçaklanarak öldürülen İsmail Mert Bayer, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih’te geçtiğimiz hafta yabancı uyruklu bir grup tarafından bıçaklanarak öldürülen İsmail Mert Bayer, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Mert’in tabutuna sarılan aile yakınları ve arkadaşlarının uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü.
Fatih Karagümrük Mahallesinde 12 Ekim Cuma akşamı yabancı uyruklu bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan İsmail Mert Bayer isimli genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 10 gün hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bayer, yaşam mücadelesini kaybetti.
Bayer için Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bayer’in aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, arkadaşları Bayer’in tabutunun üzerine çok sevdiği Karagümrük ve Beşiktaş Spor’un atkılarını örttü. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Bayer’in cenazesi defnedilmek üzere Edirnekapı Tokmaktepe Mezarlığına götürüldü.

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