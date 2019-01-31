Fatih’te yabancı uyruklu üniversite öğrencisi ayağından vuruldu

Fatih’te 1 zanlı, yabancı uyruklu üniversite öğrencisine kurşun yağdırdı. Yaralanan yabancı uyruklu öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılırken kurşun yağdıran şahsın sokaktan kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Sorguçcu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre özel bir kargo şirketinde çalışan Uganda uyruklu İstanbul Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencisi Abdul Twine (27), tartıştığı 1 şüpheli tarafından sokak ortasında vuruldu. Öfkeli zanlı sokak üzerinde önce birkaç el ateş ettikten sonra hızını alamadı yine aynı yere tehditler savurup birkaç el daha ateş edip olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yeri ekipleri sokak üzerinde inceleme yaptı

Sokak üzerine gelen sağlık ekipleri iddiaya göre ayaklarından yaralanan Uganda uyruklu öğrenciyi çevredeki en yakın hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlamak amacıyla sokağın her iki tarafında güvenlik şeridi çekti. Olay alanına gelen olay yeri inceleme ekipleri sokak üzerinde delil ve arama çalışması gerçekleştirdi. Hastaneye kaldırılan Uganda uyruklu öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.