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Fatih’te yabancı uyruklu üniversite öğrencisi ayağından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 14:02 | Son Güncelleme

Fatih’te 1 zanlı, yabancı uyruklu üniversite öğrencisine kurşun yağdırdı.

Fatih’te 1 zanlı, yabancı uyruklu üniversite öğrencisine kurşun yağdırdı. Yaralanan yabancı uyruklu öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılırken kurşun yağdıran şahsın sokaktan kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Sorguçcu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre özel bir kargo şirketinde çalışan Uganda uyruklu İstanbul Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencisi Abdul Twine (27), tartıştığı 1 şüpheli tarafından sokak ortasında vuruldu. Öfkeli zanlı sokak üzerinde önce birkaç el ateş ettikten sonra hızını alamadı yine aynı yere tehditler savurup birkaç el daha ateş edip olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yeri ekipleri sokak üzerinde inceleme yaptı
Sokak üzerine gelen sağlık ekipleri iddiaya göre ayaklarından yaralanan Uganda uyruklu öğrenciyi çevredeki en yakın hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlamak amacıyla sokağın her iki tarafında güvenlik şeridi çekti. Olay alanına gelen olay yeri inceleme ekipleri sokak üzerinde delil ve arama çalışması gerçekleştirdi. Hastaneye kaldırılan Uganda uyruklu öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

“Silah seslerini duyunca baktım yerde yatan birisi var”
Olayın görgü tanığı Kadir Sönmez, “İçeride müşterimi tıraş ediyordum o ara silah seslerini duydum. Biz kendi kendimize çocuklar torpil patlatıyor falan sandık, sonra sesler artmaya başlayınca camdan baktım yerde yatan birisi var. Ayaklarına isabet etmiş herhalde bayağı bir kurşun sıkmıştı sonradan adam kaçtı gitti. Vuran kişi büyük ihtimal öldürme amacıyla vurmamıştır. Yaralan kişi yabancı uyrukluydu, ben her iki kişiyi de tanımıyorum. Aralarında ne olduğunu da bilmiyorum” dedi.

Şüphelinin sokak üzerinden kaçtığı anlar kamerada
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde silahıyla sokak üzerine gelen şüpheli öğrencinin koşarak yanına gidiyor. Birkaç el ateş ettikten sonra görüntülere yansıyan şüpheli ardından tehditler savurarak tekrar ateş ettiği alana yöneldiği görülüyor. Tekrar görüntülere yansıyan şüpheli sokak üzerinden yaya olarak kaçtığı görüntülere yansıyor.

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