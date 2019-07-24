HABER

Fatih'te yağmurdan giderler tıkandı, daireyi lağım suyu bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 15:34 | Son Güncelleme

FATİH'te yağmur suyunun giderleri tıkaması nedeniyle bir daireyi lağım suyu bastı.

Fatih'te yağmurdan giderler tıkandı, daireyi lağım suyu bastı

Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) FATİH'te yağmur suyunun giderleri tıkaması nedeniyle bir daireyi lağım suyu bastı. Dairedeki eşyalar su içinde kalırken evde yaşayan hamile kadın kokudan fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Cibali Mahallesi Haydar Caddesi üzerindeki apartmanda zemin altında bulunan bir dairede meydana geldi. Hasan Aydın ile hamile eşi Nura Aydın'ın yaşadığı daireyi sabah saatlerinde yağmur nedeniyle giderlerin tıkanması sonucu lağım suyu bastı. Dairenin bütün odalarına su dolarken, evdeki eşyalar ve çiftin yeni doğacak bebekleri için aldıkları beşik ve eşyalar da kullanılmaz hale getirdi. Daireye dolan sudan kaynaklanan kokudan dolayı doğumuna sayılı günler kalan Nura Aydın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hasan Aydın su dolan dairesini temizlemeye çalıştı.

"BEBEK EŞYALARININ HEPSİ GİTTİ"

Evi su dolan Hasan Aydın, "Sabah 05.00 sıralarında hastaneye gittik. Eşim 41 haftalık hamile. Eve geldiğimiz zaman bir şey yoktu. Yattık. Eşimin bağırtısıyla uyandım. Klozetten ve giderlerden su fışkırdığını gördüm. Eşim 41 haftalık hamile olduğu için kokudan bayıldı. Hemen odaya yerleştirdi. Akrabaları arkadaşları yetkilileri aradım. Sabahleyin aşırı yağış sonrasında evin halini görüyorsunuz. Eşim doğumda haber bekliyorum. Kokudan etkilenerek ani baygınlık geçirdi. Doğuma hazırlığımızı yapıyorduk. Bebek eşyalarının hepsi gitti. Mağduriyetimiz ne olacak bilmiyorum." dedi.

(FOTOĞRAF)

Fatih'te yağmurdan giderler tıkandı, daireyi lağım suyu bastıFatih'te yağmurdan giderler tıkandı, daireyi lağım suyu bastıFatih'te yağmurdan giderler tıkandı, daireyi lağım suyu bastıFatih'te yağmurdan giderler tıkandı, daireyi lağım suyu bastı

PARTNERAleyna Tilki'den Reynmen açıklamasıAleyna Tilki'den Reynmen açıklaması
Teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiTeröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İddianamede ortaya çıktı: 'İstanbul Boğazı'ndaki kazayla...'İddianamede ortaya çıktı: 'İstanbul Boğazı'ndaki kazayla...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teslim olan PKK'lı teröristler örgütteki çözülüşü anlattı

Teslim olan PKK'lı teröristler tek tek anlattı

Kavga etmeye giden grubun üzerinden cephanelik çıktı

Kavga etmeye giden grubun üzerinden cephanelik çıktı

Kurban bayramı 9 gün tatil olacak mı?

Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı?

Son dakika: Teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede yeni bilgiler ortaya çıktı

İddianamede ortaya çıktı: 'İstanbul Boğazı'ndaki kazayla...'

Son dakika! İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.