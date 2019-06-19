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FATİH'TE YANAN AHŞAP BİNA BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YIKILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 20:12 | Son Güncelleme

Fatih Cerrahpaşa mahallesinde yanan iki katlı ahşap bina çökme riski bulunduğu için belediye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)
Fatih Cerrahpaşa mahallesinde yanan iki katlı ahşap bina çökme riski bulunduğu için belediye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.
Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahil sokakta bugün meydana gelen yangında iki katlı ahşap bina yanmıştı. Yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra yapılan incelemelerde binanın çökme riski tespit edildiği için kontrollü olarak yıkıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan binanın yıkılma görüntüleri
-Genel ve detay görüntüler

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