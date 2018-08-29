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Fatih'te yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 03:24 | Son Güncelleme

Fatih'te yangın

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te dört katlı bir apartmanda elektrik saatlerinde meydana gelen elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Eğridut Sokak'taki dört katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan elektrik saatlerinde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle apartman sakinleri yoğun duman içerisinde kalan binayı boşaltırken, en üst kattaki dairede mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hafif şekilde dumandan etkilenen söz konusu kişinin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı çevredeki bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri apartmanda incelemelerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
elektirik kontağı Fatih itfaiye yangın

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