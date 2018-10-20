Fatih'te yangın

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, yangın Cerrahpaşa'daki Kurusebil Sokağı'nda bulunan dört katlı apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Boş olduğu belirtilen dairede çıkan yangın kısa sürede yayıldı ve dumanlar apartmanın üst katlarını da sardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanda mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişiyi kurtardı.
Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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