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Fatih'te yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 23:53 | Son Güncelleme

Fatih'te yangın

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir gecekonduda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Kadın Mahallesi Hızırbey Cami Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bitişikte bulunan iki binaya daha sıçrayan alevlere müdahale etti.

Ekipler, alevlerin söndürülmesinin ardından binalarda bir süre daha soğutma çalışması yaptı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Fatih gecekondu yangın

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