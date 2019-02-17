HABER

Fatih'te yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 07:53 | Son Güncelleme

Üç katlı binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla buradan uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, tüm çatıyı kaplayan alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

PARTNER'Teklifleri değerlendiriyorum''Teklifleri değerlendiriyorum'
Kapadokya'daki yapıların yıkılmasına başlandıKapadokya'daki yapıların yıkılmasına başlandı
Ege Denizi beşik gibi! Sabaha karşı yine sallandılar!Ege Denizi beşik gibi! Sabaha karşı yine sallandılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bina çatı Fatih itfaiye yangın

En Çok Okunan Haberler

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Metris cezaevinde hareketlilik!

Metris cezaevinde hareketlilik!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yağmur ve kar uyarısı)

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

2. Kop Dağı Kar Festivali'nden renkli kareler

2. Kop Dağı Kar Festivali'nden renkli kareler

Kapadokya'daki yapıların yıkılmasına başlandı

Kapadokya'daki yapıların yıkılmasına başlandı

Ege Denizi beşik gibi! Sabaha karşı korkutan deprem!

Ege Denizi beşik gibi! Sabaha karşı yine sallandılar!

Fetullah Gülen Türkiye'ye mi getiriliyor? İbrahim Kalın'dan flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Samsun'da feci kaza! 5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.