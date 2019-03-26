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Fatih'te yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 20:42 | Son Güncelleme

Gecekonduda çıkarak 5 katlı binaya sıçrayan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te gecekonduda çıkan ve 5 katlı binaya sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Katip Kasım Mahallesi Sepetçi Selim Sokağı'ndaki tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gecekondunun bitişiğindeki 5 katlı binaya da sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki vatandaşları tahliye ederek, yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, yapılarda maddi hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih itfaiye yangın

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