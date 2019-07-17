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Fatih'te yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 18:04 | Son Güncelleme

Bir iş merkezinin zemin katında çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, 4 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki imalathanede çıkan yangın söndürüldü.

Demirtaş Mahallesi Hayriyehanim Sokağı'ndaki bir iş merkezinin zemin katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında oluşan yoğun duman nedeniyle üs katlarda bulunan bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerindeki duman tahliyesi devam ediyor.

Deri çanta imal edildiği belirtilen iş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.

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İş merkezi yangın

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