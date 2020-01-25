HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Fatih'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

Fatih'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yanan evlerini çaresizce izleyen aileyi komşuları teselli etmeye çalıştı.

Hoca Gıyasettin Mahallesi Meslek Sokak'taki 3 katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde yaşayan 6 kişilik Gevrek ailesi, yangın büyümeden dışarı çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan evlerini ağlayarak izleyen aileyi, komşuları teselli etmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van Vakfı ilk ziyaretini Van’a yaptıVan Vakfı ilk ziyaretini Van’a yaptı
Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandıKocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı
Binbir derde deva nar ve suyunun faydalarıBinbir derde deva nar ve suyunun faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih'te ikamet yangını Yanan evlerini ağlayarak izlediler

En Çok Okunan Haberler

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Malatya'da bir deprem daha (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da bir deprem daha

Deprem anında 2 kattan atlayan genç kız o anları anlattı

Deprem korkusuyla balkondan atlayan genç kız o anları anlattı

Elazığ'da enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

Enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

İran'dan Elazığ depremi sonrası açıklama: Türkiye'ye yardım için teyakkuzdayız

İran'dan deprem sonrası açıklama: Teyakkuzdayız

Putin'den Elazığ depremi için taziye mesajı

Putin'den Elazığ depremi için taziye mesajı

Bilecik’te görülmemiş hırsızlık

Bilecik’te görülmemiş hırsızlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.