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Fatih'te yangın paniği: Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

FATİH'te 5 katlı bir binada çıkan yangın çıktı, üst katlarda mahsur kalan 4'ü çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - FATİH'te 5 katlı bir binada çıkan yangın çıktı, üst katlarda mahsur kalan 4'ü çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay saat 10.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kuru Sebil Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm daireyi sararken, yoğun duman nedeniyle bina sakinleri üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Fatih itfaiyesi ekipleri yangını kontrol altına aldı. 4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KURTARILDI Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan 4'ü çocuk 8 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Kurtarılanlar arasında "gonzalez" adlı kedisiyle Valerya Zaharova adlı bir de kadın vardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve dumandan etkilenen bazı bina sakinleri kontrol amaçlı ambulanslara alındı. Büyük korku yaşayan ve kedisiyle birlikte üst katlarda mahsur kaldıklarını söyleyen yabancı uyruklu kadın iyi olduklarını söyledi. Bir diğer apartman sakini ise " Giriş katında oturuyorduk, prizden birden alev çıktı. Biz kendimiz hızlıca dışarı çıktı. Diğerlerini itfaiye ekipleri kurtardı" diye konuştu Çıkan yangında binada mahsur kalan 4 çocuğu kurtaran ekip arasında yer alan Fatih Bölgesi İtfaiye Ekip Amiri Hakan Kara, çocukların yanına giderek onlarla sohbet etti ve sakinleştirmeye çalıştı.

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