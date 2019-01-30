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Fatih’te yangın sonrası harabeye dönen binalar belediye tarafından yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 21:20 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te bulunan 3 tarihi bina sabah karşı çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Fatih’te bulunan 3 tarihi bina sabah karşı çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Gün ağarınca ortaya çıkan görüntülerde harabeye dönen binalar kontrollü olarak belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Olay, sabah saatlerinde Fatih Yedikule Gençağa Sokak meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı tarihi bir bina henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başlamıştı. Kısa sürede büyüyen yangın yanan binanın çevresindeki diğer 2 binaya da sıçrayarak büyüdü. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın saatler sonra kontrol altına alınırken günün ilk saatlerinden itibaren kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlanıldı. Soğutma çalışmaları sonlandığında ise 3 tarihi binadan ortaya sadece yıkıntılar kaldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında sokak üzerine gelen zabıta ekipleri çevre güvenliği aldı. Haber verilmesi üzerine Fatih Belediyesi’ne bağlı ekipler sokak üzerine iş makinalarıyla gelerek gerekli kontrolleri aldı. İş makinaları harabeye dönen binaların zarar gören kısımlarını kontrollü olarak yıktı.

“Sabah bir uyandık komple bina yanıyordu”
Yangında evi zarar gören Emrah Gül, “Sabah saatlerinde bir uyandık, komple yanıyordu bina. Ufacık bir kıvılcım ile bütün bina yandı sonra bizim dairemize sıçradı, gördüğünüz gibi evin hali perişan. Önlem alınmasını istiyoruz ama alınmıyor geçen gün de yanmıştı burası ne yapacağımızı bilmiyoruz. Asgari ücretle geçiniyoruz, çok büyük sıkıntılar içindeyiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

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