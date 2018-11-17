FATİH'TE YANGIN'DA MAHSUR KALAN 2 ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Fatih'te bir binanın giriş katında çıkan yangında üst katta mahsur kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın,10.00'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Ali Naki Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın en alt katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İçeride kimsenin olmadığı evde, alevler kısa sürede tüm odayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bazıları ise yoğun duman kaplayan binadan dışarı çıkamadı.

2 ÇOCUK KURTARILDI

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, söndürdü. Bu sırada 2'inci katta mahsur kalan iki çocuğu itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı. Dumandan etkilenen çocuklar kontrol amaçlı olay yerine gelen ambulansa götürülürken, yine dumandan etkilenen bir başka bina sakini kadında kontrol amaçlı ambulansa alındı. Büyük korku yaşayan bazı bina sakinlerinin birbirlerine sarılarak, ağladığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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İtfaiyenin çocukları alışı

Ambulansa götürülüşü

Ağlayan kadınlar

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Görgü tanıklarıyla röportaj

Diğer detaylar

