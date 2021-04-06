HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih’te yaşlı adam caminin lavabosunda mahsur kaldı

Fatih’te yaşlı adam caminin lavabosunda mahsur kaldı

06.04.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir camiye gelen yaşlı adam, namaz kılmadan önce girdiği lavaboda mahsur kalınca zor anlar yaşadı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir camiye gelen yaşlı adam, namaz kılmadan önce girdiği lavaboda mahsur kalınca zor anlar yaşadı. Yere düşüp ayağını kıran yaşlı adam, itfaiye ekiplerince kilitli kapı kesilerek kurtarıldı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Fatih Balat Mahallesi’nde bulunan Mehmet Ağa Camii avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre namaz kılmak için evinden çıkarak camiye gelen 85 yaşındaki Ahmet Üçhaş, namaz kılmadan önce lavaboya girdi. Bu sırada lavabonun kapısı yaşlı adamın üzerine kilitlendi. O esnada yere düşen Ahmet Üçhaş içeride mahsur kaldı. Yaşlı adamın yardım çığlıklarına duyan vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride kilitli kalan yaşlı adamı kurtarmak için demir kapıyı kesti. Kapının açılması ile kısa sürede içeriden çıkarılan yaşlı adam camiye alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ahmet Üçhaş’ın ayağının kırıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Yüzleri gülümseten harita! İlk sırada Rize varYüzleri gülümseten harita! İlk sırada Rize var
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Cami inşaatında havan topu mermisi bulundu! Polis ekipleri alarma geçti

Cami inşaatında bulundu! Polis alarma geçti

Yolcu otobüsünde koronavirüs paniği! 16 kişi karantinaya alındı

Yolcu otobüsünde büyük panik! Testi pozitif çıkınca...

Adana'da şoke eden görüntü! Çiftlik evinden timsah çıktı

Adana'da şoke eden görüntü! Çiftlik evinden timsah çıktı

Gelin ve kayınvalidenin sen öldürdün kavgası! 88 yaşındaki yaşlı kadına yapılan şiddette korkunç iddialar

Gelin ve kayınvalidenin sen öldürdün kavgası!

MGM'den güzel haber geldi! İşte Mart ayı yağış haritası

Yüzleri gülümseten harita! İlk sırada Rize var

Kurtçuk çıkan maske hangi firmanın? Hangi maskelerde kurtçuk çıktı?

Maskelerden kurtçuk çıktı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.