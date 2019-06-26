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Fatih’te yaşlı turistleri hedef alan kapkaççı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 10:46 | Son Güncelleme

Fatih’te yaşlı turistleri hedef alan kapkaççı polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Fatih’te yaşlı turistleri hedef alan kapkaççı kamerada

Fatih’te yaşlı turistleri hedef alan kapkaççı polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.
İstanbul emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Kumkapı’da yaşlı turistleri hedef alan Alaattin A. isimli kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, farklı tarihlerde 7 ayrı kapkaç olayına ve yağma, evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen Alaattin A. Fatih Nişanca Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kapkaççı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, kapkaç anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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