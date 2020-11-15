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Fatih’teki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

15.11.2020 13:36 | Son Güncelleme:
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Fatih’te aralarında husumet bulunan Afgan vatandaşı Ahmet Khaalid’i (26) bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.Fatih’te 9 Kasım tarihinde aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu Ahmet Khaalid’i (26) bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen Bılal M., Rehan M., Zebi M., Rahman A.

Fatih’te aralarında husumet bulunan Afgan vatandaşı Ahmet Khaalid’i (26) bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.
Fatih’te 9 Kasım tarihinde aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu Ahmet Khaalid’i (26) bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen Bılal M., Rehan M., Zebi M., Rahman A. ve Surgun Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler emniyette verdikleri ifadesinde maktul ile olay öncesinde kavga ettiklerini, aralarında bu kavgadan kaynaklı husumet olduğunu, olay günü de yine aynı sebeple kavga ettiklerini ve bahse konu olayın meydana geldiğini aktardı.
Öte yandan, olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde bir marketin önünde kavga eden gruptakilerden Khaalid’in bıçakla yaralandıktan sonra market girişinde yere düştüğü anlar görülüyor.

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