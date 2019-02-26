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FATİH'TEKİ İŞ ADAMI CİNAYETİNDE 2 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:14 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER-İSTANBUL-DHA İstanbul’da ticaretle uğraşan işadamı Vedat Yöngel'in Ermenistan uyruklu hizmetçi anne ve oğlu tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ali AKSOYER-İSTANBUL-DHA
İstanbul’da ticaretle uğraşan işadamı Vedat Yöngel'in Ermenistan uyruklu hizmetçi anne ve oğlu tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayet silahını Ahırkapı’da denize attıkları iddia edildi.
İstanbul’da ticaretle uğraşan ve bir süredir kayıp olan Vedat Yöngel’in cansız bedeni Fatih’te bulunan bir apartmanın bodrum katında bulunmuştu. Üzerinde taşıdığı 10 bin dolarla kaybolan Yöngel’in evine temizliğe gelen Ermenistan uyruklu anne-oğul tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Yurt dışına kaçtıkları öğrenilen zanlılar Stella M. ve oğlu Varlam M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis, cinayete yardım ettiği gerekçesiyle iki kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ermeni asıllı kardeşler Armen A. ve Narik A. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Armen A.’nın olay gecesi katil zanlılarını taksiyle Atatürk Havaalanı'na bıraktığı ve Narik A.’nın ise cinayetin gerçekleştiği silahı denize attığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelilerin sokakta yürümeleri
-Stella M.'nin pasaportunu çantasına koyması
-Oğlu ve yanındaki kadınla uzaklaşmaları
(AKTÜEL)
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

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