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Fatih'teki iş adamı cinayetinde 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da ticaretle uğraşan işadamı Vedat Yöngel'in Ermenistan uyruklu hizmetçi anne ve oğlu tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ali AKSOYER-İSTANBUL-(DHA)-İSTANBUL'da ticaretle uğraşan işadamı Vedat Yöngel'in Ermenistan uyruklu hizmetçi anne ve oğlu tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayet silahını Ahırkapı'da denize attıkları iddia edildi.

İstanbul'da ticaretle uğraşan ve bir süredir kayıp olan Vedat Yöngel'in cansız bedeni Fatih'te bulunan bir apartmanın bodrum katında bulunmuştu. Üzerinde taşıdığı 10 bin dolarla kaybolan Yöngel'in evine temizliğe gelen Ermenistan uyruklu anne-oğul tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Yurt dışına kaçtıkları öğrenilen zanlılar Stella M. ve oğlu Varlam M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis, cinayete yardım ettiği gerekçesiyle iki kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ermeni asıllı kardeşler Armen A. ve Narik A. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Armen A.'nın olay gecesi katil zanlılarını taksiyle Atatürk Havaalanı'na bıraktığı ve Narik A.'nın ise cinayetin gerçekleştiği silahı denize attığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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