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FATİH'TEKİ KAÇAK TÜTÜN DENETİMLERİ KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:28 | Son Güncelleme

FATİH'te polis ekipleri kaçak tütün satışı yapan dükkanlara denetim düzenledi.

-303 KİLOGRAM KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)- FATİH'te polis ekipleri kaçak tütün satışı yapan dükkanlara denetim düzenledi. Denetimlerde 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Fatih'te polis ekipleri tütün satışı yapan dükkanlara 7 Kasım'da denetim gerçekleştirdi. Fatih, Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan 3 dükkana akşama saatlerinde denetim yapan ekipler kaçak olduğunu tespit ettiği toplam 303 kilogram nargile tütünü ele geçirdi. Denetimlerde yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu Mahmoud A.(37), Hasan A.(44) ve Madhat J.(42) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler ise polis kamerasına yansıdı.

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