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Fatih'teki matbaada 83 milyon adet sahte sigara kağıdı ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

FATİH'te bir matbaaya düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 83 milyon adet sahte sigara kağıdı ele geçirildi.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)- FATİH'te bir matbaaya düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 83 milyon adet sahte sigara kağıdı ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alınırken, matbaanın kapısındaki "Dilimize Sahip Çıkalım" yazılı kağıt dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde Cibali Mahallesi'nde bulunan bir matbaada sahte sigara kağıdı üretimi yapıldığı belirlendi. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler operasyon için harekete geçti. Sabah saatlerinde iş yerini basan polis ekipleri piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 83 milyon sahte sigara kağıdı, 210 bin metre sigara kağıdı rulosu, 15 bin adet paketleme bandı, 200 bin adet sahte bandrol ile 5 adet baskı ve kesim makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında iş yeri sahibi G.A.F. gözaltına alındı.

"DİLİMİZE SAHİP ÇIKALIM"

Operasyonda ele geçirilenlerin yanı sıra iş yeri sahibinin duvara astığı yönetim imzalı bir yazı ise dikkat çekti. İş yeri sahibi sahte sigara kağıdı basan matbaa çalışanlarının dışarıya bilgi sızdırmaması için duvara "Dilimize Sahip Çıkalım" uyarısı astığı görüldü. Gözaltına alına iş yeri sahibi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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