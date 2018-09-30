Fatih'teki silahlı kavgaya karışan 7 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 30 Temmuz'da Fatih Molla Gürani Sokak'ta bir esnafın sokakta silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin araştırmasında, olay günü sabah saatlerinde Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir kafeye oturan Turgay K'nin, çalışanlar tarafından kafe açılmadığı gerekçesiyle tartaklanarak kaldırıldığı, Turgay K. ile kafe çalışanı Mustafa Y. arasında kavga çıktığı, kavga sırasında tabancayla ateş eden Turgay K'nin yanlışlıkla sokaktaki esnafı yaraladığı belirlendi.
Olaya karışan Turgay K. ile Mustafa Y, olaydan kısa süre sonra yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olaya ilişkin çalışmasını sürdüren polis ekipleri, 30 Temmuz günü akşam saatlerinde ise Turgay K'nin arkadaşları olduğu öğrenilen 5 kişinin, Turgay K'yi kafede tartaklayanlar arasında yer aldığını öne sürdükleri Mahmut A'yı tabancayla öldürdüklerini tespit etti.
Olaya ilişkin bu detayın ortaya çıkmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmut A'nın öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen Turgay K, Mustafa Y, Bünyamin Z, Mehmet Ali K, Dilaver H, Shirkel N. ve Y.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.
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