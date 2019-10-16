HABER

Fatih'teki "uyuşturucu parası" cinayetinde tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 12:04 | Son Güncelleme

Cezayir vatandaşı Kerroum Houarı'yı verdikleri parayla uyuşturucu almadığı için bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Cinayet anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te Cezayir vatandaşı Kerroum Houarı'yı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanan Cezayirli 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Ekim'de Molla Gürani Mahallesi'nde İran uyruklu Cezayir vatandaşı Kerroum Houarı'nın (37) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis, Fatih'te yürüttüğü fiziki takip çalışmasının ardından, Cezayirli Dumi R. (19) ve Medeni L'yi (20) yakaladı.

Uyuşturucu alması için para verdikleri Houarı'yı uyuşturucuyu getirmediği gerekçesiyle bıçakladıkları öne sürülen iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılık ifadeleri sonrası hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bu arada, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki şüphelinin koluna girerek tenha bir yere götürdüğü Houarı'nın bıçaklandığı anlar yer alıyor.

Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli
Altında saklandığı aracın alarmı çalınca yakalandıAltında saklandığı aracın alarmı çalınca yakalandı
'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere, 918 mektup yazdılar'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere, 918 mektup yazdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Cinayet Büro Amirliği Fatih

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

Eller tetikte! Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı

Sosyal medyada kara propagandaya 24 tutuklama

Antalya'da tecavüzcüsünü öldüren kadına 10 yıl hapis cezası!

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Van'da dağa götürülmek istenen 2 çocuk polisin operasyonuyla kurtarıldı

Polisin operasyonuyla kurtarıldılar! Terör örgütüne darbe

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.