Fatih'teki "uyuşturucu parası" cinayetinde tutuklama

İSTANBUL (AA) - Fatih'te Cezayir vatandaşı Kerroum Houarı'yı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanan Cezayirli 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Ekim'de Molla Gürani Mahallesi'nde İran uyruklu Cezayir vatandaşı Kerroum Houarı'nın (37) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis, Fatih'te yürüttüğü fiziki takip çalışmasının ardından, Cezayirli Dumi R. (19) ve Medeni L'yi (20) yakaladı.

Uyuşturucu alması için para verdikleri Houarı'yı uyuşturucuyu getirmediği gerekçesiyle bıçakladıkları öne sürülen iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılık ifadeleri sonrası hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bu arada, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki şüphelinin koluna girerek tenha bir yere götürdüğü Houarı'nın bıçaklandığı anlar yer alıyor.

