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Fatih'teki yazar kasa hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 12:10 | Son Güncelleme

FATİH'te bir iş yerinden yazar kasa çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih'teki yazar kasa hırsızlığı kamerada

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te bir iş yerinden yazar kasa çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 2 Aralık'ta bir iş yerine giren şüpheli, yazar kasayı alarak kaçtı. İhbar üzerine hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, Ayvansaray Mahallesi'nde aynı gün şüpheliyi yakaladı Şüpheli E.K, yaşının küçük olması üzerine Çocuk Büro Amirliği'ne sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin, yazar kasayı alarak iş yerinin penceresinden kaçma anı görülüyor.

(FOTOĞRAF)

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