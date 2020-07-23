Fatma Altınmakas kimdir, kaç yaşında, kaç çocuğu vardı? Katili ve tecavüzcüsü yakalandı mı?

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Gölağılı köyünde yaşanan olayda Fatma Altınmakas namus cinayetine kurban gitti. Türkiye'yi sarsan olayda, eşinin kardeşi Sinan Altınmakas'ın tecavüz ettiği Fatma Altınmakas'ı, eşi 14 Temmuz'da katletti. Fatma Altınmakas kimdir?

Fatma Altınmakas kimdir, katili yakalandı mı?

Sosyal medyada kadın dernekleri tarafından Fatma Altınmakas'ın tecavüzcüsünün tutuklanması için kampanyalar başlatılmasaydı belki de ülke gündemine oturmayacaktı. 6 çocuk annesi olan Fatma Altınmakas katledilmeden iki gün önce, 12 Temmuz'da eşinin erkek kardeşi Sinan Altınmakas'ın kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek Malazgirt Jandarma Karakolu’na giderek şikayetçi oldu. Şikayetinin ardından 14 Temmuz'da Fatma'dan kötü haber geldi. Eşi Kazım Altınmakas tarafından namus cinayeti sebebiyle katledildi.

Fatma Altınmakas'a tecavüz eden yakalandı mı?

Fatma Altınmakas Malazgirt Jandarma Karakolu'na giderek şikayet ettikten sonra savcılıkta verdiği ifade de, eşinin erkek kardeşi Sinan Altınmakas'ın 3 ay önce kendisini telefonla hem taciz hem de tehdit ettiğini söyledi. Fatma Altınmakas ifadesinin devamında ise, ‘Benim yanıma geleceksin. Gelmezsen seni öldüreceğim. Sonra da kocanı öldüreceğim’ dedi. 3 ay öncesinde de bana karşı taciz saldırıları oldu. Ben kendisine karşı çıktığım için bana bir şey yapmadı. Ancak son 3 aylık dönemde beni, çocuklarımı ve eşimi öldürmekle tehdit ettiği için ben de Sinan Altınmakas isimli şahısa karşı koyamadığım ve korktuğum için ne dediyse yapmak zorunda kaldım. Sinan Altınmakas isimli şahıs, benim evime geldiğinde çocuklara şeker ve para vererek onları dışarıya çıkartıyordu. Bu 3 aylık dönemde Sinan Altınmakas bana defalarca tecavüz etti. Ben Sinan Altınmakas isimli şahsı bana sürekli cinsel saldırıda bulunmasından kaynaklı şikayetçiyim” dediği öğrenildi.