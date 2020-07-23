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Fatma Altınmakas kimdir, kaç yaşında, kaç çocuğu vardı? Katili ve tecavüzcüsü yakalandı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 06:58 | Son Güncelleme

Türkiye'yi sarsan kadın cinayetleri bitmiyor. Bir haber de Muş'tan geldi. Eşinin kardeşinin tecavüz ettiği ve eşi tarafından 7 aylık hamile iken öldürülen Fatma Altınmakas gündem oldu. Fatma Altınmakas'ın eşi yakalandı fakat tecavüz eden eşinin kardeşi hala serbest! Fatma Altınmakas kimdir, kaç yaşında namus cinayetine kurban gitti, kaç çocuğu vardı?

Fatma Altınmakas kimdir, kaç yaşında, kaç çocuğu vardı? Katili ve tecavüzcüsü yakalandı mı?

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Gölağılı köyünde yaşanan olayda Fatma Altınmakas namus cinayetine kurban gitti. Türkiye'yi sarsan olayda, eşinin kardeşi Sinan Altınmakas'ın tecavüz ettiği Fatma Altınmakas'ı, eşi 14 Temmuz'da katletti. Fatma Altınmakas kimdir?

Fatma Altınmakas kimdir, katili yakalandı mı?

Sosyal medyada kadın dernekleri tarafından Fatma Altınmakas'ın tecavüzcüsünün tutuklanması için kampanyalar başlatılmasaydı belki de ülke gündemine oturmayacaktı. 6 çocuk annesi olan Fatma Altınmakas katledilmeden iki gün önce, 12 Temmuz'da eşinin erkek kardeşi Sinan Altınmakas'ın kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek Malazgirt Jandarma Karakolu’na giderek şikayetçi oldu. Şikayetinin ardından 14 Temmuz'da Fatma'dan kötü haber geldi. Eşi Kazım Altınmakas tarafından namus cinayeti sebebiyle katledildi.

Fatma Altınmakas'a tecavüz eden yakalandı mı?

Fatma Altınmakas Malazgirt Jandarma Karakolu'na giderek şikayet ettikten sonra savcılıkta verdiği ifade de, eşinin erkek kardeşi Sinan Altınmakas'ın 3 ay önce kendisini telefonla hem taciz hem de tehdit ettiğini söyledi. Fatma Altınmakas ifadesinin devamında ise, ‘Benim yanıma geleceksin. Gelmezsen seni öldüreceğim. Sonra da kocanı öldüreceğim’ dedi. 3 ay öncesinde de bana karşı taciz saldırıları oldu. Ben kendisine karşı çıktığım için bana bir şey yapmadı. Ancak son 3 aylık dönemde beni, çocuklarımı ve eşimi öldürmekle tehdit ettiği için ben de Sinan Altınmakas isimli şahısa karşı koyamadığım ve korktuğum için ne dediyse yapmak zorunda kaldım. Sinan Altınmakas isimli şahıs, benim evime geldiğinde çocuklara şeker ve para vererek onları dışarıya çıkartıyordu. Bu 3 aylık dönemde Sinan Altınmakas bana defalarca tecavüz etti. Ben Sinan Altınmakas isimli şahsı bana sürekli cinsel saldırıda bulunmasından kaynaklı şikayetçiyim” dediği öğrenildi.

Sinan Altınmakas tutuklandı mı?

Fatma Altınmakas’ın şikayeti üzerine aynı gün gözaltına alınan Sinan Altınmakas, tutuklama talebiyle sevk edildiği Malazgirt Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartı ile 14 Temmuz’da serbest bırakıldı.
Sinan Altınmakas’ın serbest bırakılmasına savcılık itiraz etmiş ve bir kez daha ‘dosyadaki mevcut delil durumu, şüphelinin sabit ikametgah oluşu, delilleri karatma ihtimalinin olmaması’ gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

Sinan Altınmakas'ın tahliye edildiği gün, Kazım Altınmakas eşi Fatma Altınmakas'ın başına iki el eteş ederek eşini katletti.

Sosyal medyadan Fatma Altınmakas için çağrı!

Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada kadın cinayetleri platformları ve örgütleri, Fatma Altınmakas'ın serbest bırakılan tecavüzcüsü Sinan Altınmakas'ın tutuklanması için kampanyalar başlattı. Kısa sürede sivil toplum örgütleri ve vatandaşların da desteklediği kampanya çığ gibi büyüdü. #FatmaAltınmakasasesol #FatmaAltınmakasiçinadalet #SinanAltınmakastutklansın hashtagleri ile seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar, kampanyaya İstanbul Sözleşmesi'ni de ekleyerek, sözleşmenin maddelerini de paylaşmaya başladı.

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