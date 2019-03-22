Fatma Betül Sayan Kaya ve Av. Şeyma Döğücü’den ’Ulu Çınarlar’a anlamlı ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Yaşlılar Haftası nedeniyle Sancaktepe’de bulunan Ulu Çınarlar Misafirhanesi’ne ziyarette bulundu.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepe’de ikamet eden yaşlı vatandaşları unutmadı. Döğücü, Yaşlılar Haftası nedeniyle Sancaktepe Belediyesi tarafından yapılan Ulu Çınarlar Misafirhanesi’ni ziyaret ederek yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ellerini öptü, onlarla sohbet etti.

Av. Şeyma Döğücü’ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da bu anlamlı ziyarette eşlik etti. Sancaktepelilerin büyük sevgisini gören ikili, vatandaşlara hediye dağıtarak bol bol fotoğraf çektirdi. Ayrıca Yaşlılar Haftası nedeniyle hazırlanan pastayı da kesen Kaya ve Döğücü, türkü dinlemeyi de ihmal etmedi. Hem Kaya hem de Döğücü yerel seçimlere çok az bir zaman kaldığını belirterek özellikle yaşlı vatandaşlardan gençlere, geçmişte Türkiye’nin ne halde olduğunu hatırlatmalarını ve oy kullanırken buna dikkat etmelerini söylemelerini istedi.