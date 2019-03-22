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Fatma Betül Sayan Kaya ve Av. Şeyma Döğücü’den ’Ulu Çınarlar’a anlamlı ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 20:09 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Yaşlılar Haftası nedeniyle Sancaktepe’de bulunan Ulu Çınarlar Misafirhanesi’ne ziyarette bulundu.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepe’de ikamet eden yaşlı vatandaşları unutmadı. Döğücü, Yaşlılar Haftası nedeniyle Sancaktepe Belediyesi tarafından yapılan Ulu Çınarlar Misafirhanesi’ni ziyaret ederek yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ellerini öptü, onlarla sohbet etti.

Av. Şeyma Döğücü’ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da bu anlamlı ziyarette eşlik etti. Sancaktepelilerin büyük sevgisini gören ikili, vatandaşlara hediye dağıtarak bol bol fotoğraf çektirdi. Ayrıca Yaşlılar Haftası nedeniyle hazırlanan pastayı da kesen Kaya ve Döğücü, türkü dinlemeyi de ihmal etmedi. Hem Kaya hem de Döğücü yerel seçimlere çok az bir zaman kaldığını belirterek özellikle yaşlı vatandaşlardan gençlere, geçmişte Türkiye’nin ne halde olduğunu hatırlatmalarını ve oy kullanırken buna dikkat etmelerini söylemelerini istedi.

"Sancaktepe Şeyma Başkan ile çok daha güçlenecek ve güzelleşecek"
Av. Şeyma Döğücü ile Sancaktepe’nin vizyonu ve geleceğinin çok parlak olduğunu dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Sizler bizim çok kıymetli değerlerimizsiniz. Türkiye’nin eski halini en iyi bilen kişilersiniz. Türkiye 20 yıl önce neredeydi, bugün nereye geldi. Eski Türkiye ölüsünü bile hastanede rehin tutan bir anlayıştaydı. Hastane parasını ödemeden morgdan ölünüzü dahi alamadağınız bir Türkiye’den, bugün beş yıldızlı otel konforunda ve en üst teknolojiyle donanmış hastanelerde en güzel sağlık hizmetlerini aldığınız bir Türkiye’ye geldik. Türkiye’nin dününü bugününü gençlerimize anlatmakta sizden destek istiyoruz. Çünkü siz anlatınca etkisi çok daha fazla oluyor. Sizlerin duasıyla Şeyma Başkanımızı hep birlikte belediye başkanı yapacağız. Sancaktepe’ye bir kadın eli değecek. Sancaktepe çok daha güçlenecek ve güzelleşecek. Şeyma Başkan ile Sancaktepe’nin vizyonu ve geleceği çok parlak. Sancaktepe’nin evlatları daha güçlü yarınlara sizlerle birlikte yol yürüyecek. Bir kadın farkını hiç şüphesiz göreceksiniz." diye konuştu.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü ise AK Parti’nin kimseyi ayırmadığını ve tüm vatandaşların hizmete layık birinci sınıf vatandaşlar olduğunu ifade ederek, "Sizler bu memleketin cefasını çekmiş kişilersiniz. Dolayısıyla hizmeti kimin yaptığını, memlekete sevdanın ne demek olduğunu, memleketin birinci sınıf vatandaşı olamamanın ve devlet kademesinde bunun sizlere hissettirildiğini bizatihi sizler yaşadınız. Onun için hizmeti kimin yapacağını, gönülden çalışmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bütün kardeşlerimiz bizim kardeşimizdir. Vatandaşlarımız bizim vatandaşımızdır. Kürdü de, Türkü de, Lazı da, Çerkesi de hepsi hizmete layık birinci sınıf vatandaşlarımızdır. 31 Mart Seçimleri sadece Sancaktepe’nin sadece Türkiye’nin seçimleri olmayacak. Bu seçimlerde biz dünyaya ’hala bu hükumetin arkasındayız, bu liderin arkasındayız, güçlü Türkiye’nin arkasındayız’ cevabını vereceğiz." dedi.

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