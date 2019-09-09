HABER

Fatma Betül Sayan Kaya'dan İBB'de işten çıkarılan güvenlikçiye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 19:15 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nde işten çıkarılan güvenlik görevlisi Arzu Çakır'ı Ümraniye'deki evinde ziyaret etti.

Fatma Betül Sayan Kaya'dan İBB'de işten çıkarılan güvenlikçiye ziyaret

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nde işten çıkarılan güvenlik görevlisi Arzu Çakır'ı Ümraniye'deki evinde ziyaret etti. Arzu Çakır'ın çocukları Yunus, Yonca, Yaren ve Yağmur da buluşmada yer aldı.

“HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARILDILAR"
Fatma Betül Sayan Kaya, “Arzu hanımın dört evladı olduğunu biliyorum. Evlatları için mücadele eden, tek başına hayat mücadelesi veren bir hanımefendi olduğunu öğrenmiştim. Bugün ben de Arzu Hanım ve evlatlarını ziyaret etmek istedim. Onların bu haklı mücadelelerinde bir kez daha yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedim. Haksız yere işten çıkartıldılar. Şeref sözü, namus sözü gibi sözler verilen seçim öncesi dönemde verdiler bu sözleri şimdi bu sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.

“BU İTHAMLARDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEMELERİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Sayan Kaya, “Burada Arzu Hanım gibi onlarca hanımefendi kardeşim, evlatları için çalışan, evlatlarının geleceği için, evlerine ekmek götürmek için çalışan kadınlarımız var. Engelli evladı olan, yüzde 80'in üzerinde babalarımız var, sel felaketinde 50'nin üzerinde insanın hayatını kurtarmış çalışanlarımız var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Bütün bunlar bankamatik memuru, bankamatik işçi sözleriyle işten çıkartıldılar. Öncelikle ben bu ithamlardan dolayı da özür dilemeleri gerektiğini düşünüyorum. Arzu hanım her gün düzenli bir şekilde işe giden ve işini en iyi şekilde, layığıyla yapan bir hanım kardeşimiz. Evlatlarına bakıyor hiçbir şekilde işini aksatmadan. Güçlü bir kadın. Evlatlarına aile reisi olmuş bir kadın ama bankamatik işçi denilerek işinden atılan bir kadın. Öncelikle bu ithamında bütün işten çıkarılan işçi kardeşlerimizi de çok rahatsız ettiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"BİRKAÇ CÜMLELİK BİR MESAJ ÜZERİNE İŞTEN ÇIKARILDIĞIMIZI ÖĞRENDİK"
Arzu Çakır ise, “Fatma hanım sağ olsun. Zahmet edip evimize kadar geldi. Biz pes etmeyeceğiz. Direnişimize devam edeceğiz. O da bunu biliyor. Haksızlık olduğunu biliyor. Tek istediğimiz işimiz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Fatma Hanım da yanımızda olduğunu söylüyor. Sürekli bizi Saraçhane'de ziyarete geliyor. 12 gün bitti bugün 13. Güne giriyor. 28 Ağustos'tan itibaren her gün oradayız. 28'inde ben 18.00'da nöbetimi bitirdim. Üzerimi değiştirdim tam kapıdan dışarıya çıktım mesaj geldi. 'Gereken lüzum üzerine iş hâktiniz fes edilmiştir' diye. Birkaç cümlelik bir mesaj üzerine işimizden ayrıldığımızı anladık" dedi.
(FOTOĞRAF)

Fatma Betül Sayan Kaya'dan İBB'de işten çıkarılan güvenlikçiye ziyaretFatma Betül Sayan Kaya'dan İBB'de işten çıkarılan güvenlikçiye ziyaret

PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı? 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı?
Erkek kardeşlerden hemşireye, poliklinikte yumruklu saldırıErkek kardeşlerden hemşireye, poliklinikte yumruklu saldırı
İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Van'da deprem!

Van'da deprem!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkek kardeşlerden hemşireye, poliklinikte yumruklu saldırı

Erkek kardeşlerden hemşireye, poliklinikte yumruklu saldırı

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'göçmen botuna müdahale' açıklaması

Sosyal medyada tepki çekmişti! Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.