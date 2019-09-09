Fatma Betül Sayan Kaya'dan İBB'de işten çıkarılan güvenlikçiye ziyaret

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nde işten çıkarılan güvenlik görevlisi Arzu Çakır'ı Ümraniye'deki evinde ziyaret etti. Arzu Çakır'ın çocukları Yunus, Yonca, Yaren ve Yağmur da buluşmada yer aldı.

“HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARILDILAR"

Fatma Betül Sayan Kaya, “Arzu hanımın dört evladı olduğunu biliyorum. Evlatları için mücadele eden, tek başına hayat mücadelesi veren bir hanımefendi olduğunu öğrenmiştim. Bugün ben de Arzu Hanım ve evlatlarını ziyaret etmek istedim. Onların bu haklı mücadelelerinde bir kez daha yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedim. Haksız yere işten çıkartıldılar. Şeref sözü, namus sözü gibi sözler verilen seçim öncesi dönemde verdiler bu sözleri şimdi bu sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.

“BU İTHAMLARDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEMELERİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sayan Kaya, “Burada Arzu Hanım gibi onlarca hanımefendi kardeşim, evlatları için çalışan, evlatlarının geleceği için, evlerine ekmek götürmek için çalışan kadınlarımız var. Engelli evladı olan, yüzde 80'in üzerinde babalarımız var, sel felaketinde 50'nin üzerinde insanın hayatını kurtarmış çalışanlarımız var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Bütün bunlar bankamatik memuru, bankamatik işçi sözleriyle işten çıkartıldılar. Öncelikle ben bu ithamlardan dolayı da özür dilemeleri gerektiğini düşünüyorum. Arzu hanım her gün düzenli bir şekilde işe giden ve işini en iyi şekilde, layığıyla yapan bir hanım kardeşimiz. Evlatlarına bakıyor hiçbir şekilde işini aksatmadan. Güçlü bir kadın. Evlatlarına aile reisi olmuş bir kadın ama bankamatik işçi denilerek işinden atılan bir kadın. Öncelikle bu ithamında bütün işten çıkarılan işçi kardeşlerimizi de çok rahatsız ettiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.