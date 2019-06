Fatma Bucak’ın Sergisi New York İtalyan Kültür Merkezi'nde

Sanatçı Fatma Bucak’ın New York’ta altı aylık kalış süresi sonrasında bu sürede ortaya çıkarttığı “A Colossus on Clay Feet /Kil Ayaklı Dev Heykel” adlı sergisi sanatseverlerle İtalyan Kültür merkezinde buluşuyor. Eserin ismi Eski Ahit’te yer alan bir mite dayanıyor. Sağlam temelleri olmayan kişilerin büyük görevleri almalarının ne kadar tehlikeli olduğunu vurgulayan bir de hikayesi var. Bucak, New York’a geldiği zaman tanık olduğu bina yıkımlarının tozları etkisiyle bu konu üzerine yoğunlaşmaya karar vermiş. Birçok binanın taşıyıcı yapıtaşı olan ahşap kalasları ele alarak işe başlamış.

Yaşamını Amerika’da sürdüren Işın Önol, serginin küratörlüğünü üstleniyor. Montclaire Üniversitesi’nde ders de veren Önol, Fatma Bucak’ın projesinin sanatçıyı uzun bir süredir ilgilendiren şehir hafızasını ele aldığını belirtiyor. “Bu projesinde Fatma, yıkılmış binaların kalıntılarının bulunduğu alanlardan topladığı ahşap kalasları önce zımparalayarak toz haline getiriyor, daha sonra bu uçucu tozları bir araya getirerek onlardan kâğıt inceliğinde plakalar üretiyor ve bu yarı geçirgen ahşap sayfalarla mekanı bir inşaat alanı haline dönüştürüyor. Malzemenin hatırasıyla, şehrin hafızasıyla, geri dönüşümüyle kentin bitmek bilmeyen restorasyon ve reformlarını yansıtan sanatçı, temelinde güç politikaları ve onların kırılganlığı ile ilgileniyor” diyor Önol.