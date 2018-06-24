Fatma Girik, 94 yaşındaki annesiyle sandık başında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü oyuncu Fatma Girik, annesi ve kardeşi, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Fatma Girik, 94 yaşındaki annesi Münevver ve kardeşi 72 yaşındaki Müesser Girik ile oy kullanacakları sandığa geldi.

Annesinin sağlık sorunları olmasına rağmen oyunu kullanması için sandık başına getiren Girik'e, duyarlılığından dolayı bazı vatandaşlar teşekkür etti.

Girik, oy kullandıktan sonra hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

