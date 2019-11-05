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Fatma Girik, belediye başkanlığı yaptığı günleri anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:21 | Son Güncelleme

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2 aylık tedavisinin ardından Bodrum’a dönen Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Fatma Girik’i evinde ziyaret etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2 aylık tedavisinin ardından Bodrum’a dönen Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Fatma Girik’i evinde ziyaret etti. Girik, 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü, belediye başkanlığı görevinin kadına daha çok yakıştığını ifade etti.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaklaşık bir aylık tedavi süreci geçiren ve daha sonra Bodrum’a dönen Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Fatma Girik’i evinde ziyaret etti.
Yürüme güçlüğü çektiği için Ankara’da bir ay fizik tedavi gördükten sonra İstanbul’a giderek diş tedavisini tamamlayan ünlü oyuncu Fatma Girik, geçtiğimiz günlerde Bodrum’a döndü. Yaklaşık 20 yıldır yaşadığı Torba Mahallesi’ndeki evinde istirahate çekilen Girik’i ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras geçmiş olsun dileklerini sundu. Ziyarete Torba Muhtarı Suat Kaya da eşlik etti.
2016 yılından bu yana bir dizi ameliyat ve tedavi süreci geçiren Fatma Girik’e bir an önce eski sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Başkan Aras, Türkiye’nin ve Bodrum’un önemli bir değeri olan Yeşilçam’ın ustası ile bir süre sohbet etti.

"Belediye başkanlığı kadına yakışıyor"
1989-1994 yılları arasın Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Fatma Girik, "severek yaptım" dediği belediye başkanlığı görevinin kadına yakıştığını söyledi. Başkanlığı döneminde koca koca dosyaların imza için kendisine getirildiğini anlatarak o günleri yad eden Girik, şöyle devam etti: "Önümüze imza için yığınla dosyalar geliyordu ben de çağırıyordum belediyenin avukatını soruyordum, imza atarsak ne olur atmazsak ne olur diye. İki nüsha evrakların bir nüshasını imzalayıp diğer nüshasını saklıyordum. Bir konu oluyordu çağırıyordum başkanları nedir bu diye, efendim siz daha iyi bilirsiniz diyorlardı. En nihayetinde dedim ki ben bilirsem her şeyi siz ne işe yarıyorsunuz?"
Belediye çalışmalarından ve Torba Mahallesi ile ilgili planlamalardan kısaca bahseden Başkan Ahmet Aras ise "Kapımız size her zaman açık, sizi belediyemizde ağırlamaktan onur duyarız. Bir an önce eski sağlığınıza kavuşmanızı dilerim. Siz artık Bodrum’la özdeşleşmiş ülkemizin çok önemli bir değerisiniz" dedi.
Samimi bir sohbetin ardından Fatma Girik, Başkan Aras’a, 60 yıllık meslek yaşamına sığdırdığı ödülleri, fotoğrafları ve afişleriyle adeta bir müzeye dönüştürdüğü evini gezdirdi.

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