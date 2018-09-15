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Fatma Girik evinde düşünce leğen kemiği çatladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 14:27 | Son Güncelleme

Tedavisinin ardından evinde dinlenen oyuncu Fatma Girik: "Ayaklarım iyi değil. Nasıl düştüğümün bile farkında değilim"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü oyuncu Fatma Girik'in, evinde düşmesi sonucu leğen kemiği çatladı.

Evinin balkonunda düşen Girik, 112 Acil Servis ekibince özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde Girik'in leğen kemiğinde iki çatlak tespit edildi.

Tedavisinin ardından Torba Mahallesi'ndeki evinde dinlenen Girik, yaptığı açıklamada, ayaklarının çatlaktan dolayı çok etkilendiğini söyledi.

"Ayaklarım iyi değil. Nasıl düştüğümün bile farkında değilim." diyen Girik, doktorların üç hafta sonra iyileşebileceğini söylediğini belirtti.

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