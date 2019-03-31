MAGAZİN

Fatma Girik hastalık dinlemedi; oy kullanmaya gitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.03.2019 14:50 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, hastaneden taburcu oldu ve hemen yaşadığı şehir olan Bodrum'a döndü. Girik hastalığına rağmen oy kullanmak için sandık başına gitti.

Fatma Girik hastalık dinlemedi; oy kullanmaya gitti

Geçirdiği rahatsızlık sonucu İstanbul’da hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneden taburcu olur olmaz dün akşam oy kullanmak için Bodrum’a geldi.

Torba mahallesinde oturan ünlü oyuncu evinde dinlendikten sonra bugün öğlen saatlerinde oy kullanmak için sandığa geldi. Güçlükle yürüdüğü görülen ünlü oyuncuyu 2 kişi koluna girerek oy kullanmaya getirdi.

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1313 nolu sandıkta oy kullanan ünlü sanatçıya hayranları yoğun ilgi gösterdi.

"OY İÇİN KOŞA KOŞA GELDİM"

Geçtiğimiz Şubat ayında hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat olan Usta sanatçı Fatma Girik sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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Oy kullanmak için dün akşam saatlerinde İstanbul'dan koşa koşa Bodrum'a geldiğini belirten Girik, daha sonra hayat arkadaşı ünlü yapımcı Memduh Ün’ün mezarını ziyaret edip dua etti.

İHA

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