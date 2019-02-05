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Fatma Girik hastaneye kaldırıldı! (Fatma Girik'in sağlık durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 12:59 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde düştüğü belirtilen ünlü oyuncu Fatma Girik hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumuyla ilgili hastanede açıklamalarda bulunan Girik, "Düştüm, çok önemli bir şeyim yok." diye konuştu.

Fatma Girik hastaneye kaldırıldı! (Fatma Girik'in sağlık durumu)

Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Girik, alınan bilgiye göre dengesini kaybetmesi sonucu evinde düştü.

Bakıcılarının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Girik, evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boyunluk takıldığı gözlenen ünlü oyuncunun, bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

"'NAZAR DEĞDİ'" DİYORLAR

Düşmeden önce ellerini yıkadığını ifade eden Girik, yaptığı açıklamada, "Düştüm, çok önemli bir şeyim yok. Ellerimi yüzümü yıkadıktan sonra dönerken bir anda oldu. Herkes, 'nazar değdi' diyor." ifadelerini kullandı.

(AA)

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