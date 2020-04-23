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Fatma Girik: İçimdeki Atatürk çocuğu hiç ölmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 17:37 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü sinema sanatçısı Fatma Girik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için evine astığı 60'ar metrekarelik dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile ilçede büyük beğeni kazandı. Sözcü'ye konuşan Girik “Ben bir Atatürk çocuğuyum ve bize emanet edilen bu bayramı ölene kadar kalbimde taşıyıp kutlayacağım, bu nedenle evimi Atatürk posteri ve dev Türk bayrağı ile donattım, içimdeki çocuk asla ölmedi. 23 nisan bayramlarını hiç kaçırmazdım" dedi.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi’ndeki villasında ablası Münevver Girik’le birlikte yaşayan ünlü sinema sanatçısı 78 yaşındaki Fatma Girik 23 Nisan bayramı nedeniyle bu sabah saatlerinde iki katlı villasına 60 ar metrelik dev Atatürk posteri ile Türk bayrağı astı. Yoldan geçenlerin büyük beğeni ile karşılaşan Girik vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

“İÇİMDEKİ ATATÜRK ÇOCUĞU HİÇ ÖLMEDİ”

Sözcü'denYaşar Anter'in haberine göre, bel ağrıları nedeni ile ayakta durmakta oldukça güçlük çeken ve iki yardımcısının yardımı ile bahçeye çıktı. Sözcü'ye konuşan Girik “Ulu Önder Atatürk’ümüzün bizlere çocuklara armağan ettiği ve dünyada tek olan bu bayramı nefes aldıkça ömrüm yettiğince bende kutlayacağım, Çünkü ben Atatürk çocuğuyum içimdeki Atatürk çocukluğu asla ölmedi, bundan daha güzel bir gün olabilir mi, evimi Atatürk posteri ve Trük Bayrağı ile donattım böyle iki güzel manzara birbirine ancak bu kadar yakışabilir, Atatürk’ümüzle gurur duymalı O’nun bize bıraktıklarını yaşamalı ve asla unutmamalıyız ki O olmasaydı bugünleri göremezdik” dedi.

“SALGIN HASTALIKTA OLSA FELAKETTE OLSA BÖYLE BİR BAYRAM ASLA UNUTULAMAZ”

Hemen her 23 Nisan bayramını izlemek için tören alanların gittiğini ve çocuklarla birlikte olduğunu belirten Girik “Ne salgını ne felaketi olursa olsun bu bayram öyle unutulacak unutturulabilecek bir bayram değil, gördüğünüz gibi yine her yır kırmızı beyaz, her yer Atatürk , böyle bayramlar, böyle bir lider değil 100 yıl, 800 yıl geçse unutulmaz” dedi. Girik daha sonra yardımcılarının yardımı ile evine girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik, 23 nisan,

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