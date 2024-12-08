Fatma Girik ile 36 kere öpüşmüştü! Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Engin Çağlar'ın son hali merak edildi

"Kadın Değil Baş belası", "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Engin Çağlar bir döneme damga vuran oyunculardan...

İlk filmi Öksüz’de Fatma Girik’i 36 kere öptüğü söylenen Engin Çağlar yıllar önce, “Öpüşme yapamadığımızdan değil. O sahne bir gün sürdü. 36 kere öpüştük, bir keresi beğenildi değil. Yani 36 sahne çektik" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Yıllardır gözlerden uzakta yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Engin Çağlar'ın son hali sosyal medyada bazı sayfalarda paylaşıldı. Engin Çağlar'ın yıllar içindeki değişimine beğeni ve yorumlar geldi.

GERÇEK İSMİNİ AÇIKLAMIŞTI

Usta isim geçen yıl Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunmuş ve gerçek adını şöyle açıklamıştı:



Benim gerçek ismim Çağlan. Türkiye'de tek isim. Çağlar var, Çağlayan var. Çağlan, Ege bölgesinde bir köyün ismi. Babam orayla ticaret yaparken Çağlan Köyünün ismi için 'Ne güzel isim.' demiş. Çağlan, yani bir çağ kadar yaşa, yüz sene kadar yaşa demek manası. Bir tek bende var."