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Fatma Girik'in ölümüyle ilgili suçlanan yeğeni, bakıcının sınır dışı edilmesini istedi

08.02.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Fatma Girik'in ölümü sonrası ihmal iddialarının ardı arkası kesilmedi. Girik'in mirasının kaldığı yeğeni Fatma Ahu Turanlı bakıcı Gozel Yazyyeva'nın açıklamaları sonrası savcılığa koştu. Turanlı bakıcının "Tedbirsizlikle ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma" suçundan cezalandırılması ve sınır dışı edilmesi talep edildi.

Fatma Girik'in ölümüyle ilgili suçlanan yeğeni, bakıcının sınır dışı edilmesini istedi

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik ölümü sonrası ihmal iddiaları gündeme gelmişti. Girik'in yeğeni Fatma Ahu Turanlı, avukatı aracılığıyla Girik'in Türkmenistan uyruklu bakıcısı Gozel Yazyyeva hakkında koronavirüs belirtileri gösterdiği halde Girik'in bakımına devam ettiği iddiasıyla, bakıcı hakkında "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Fatma Girik'in bakıcısı Gozel Yazyyeva'nın bizzat kameralar karşısında Girik'in ölümünden sorumlu olabileceğini, hastalık şüphesi taşımasına rağmen kendisinin bakımını yapmaya devam ettiği anlatıldı.

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"İMKANI VARKEN GİZLEDİ

Dilekçede, Girik'in bakıcısı Gozel Yazyyeva'nın hastalık şüphesi bulundurduğu, işe gelmeden önce devlet hastanesinde ücretsiz olarak PCR testi yapma imkanı varken bunu yerine getirmeyerek gizlediği ve cenazenin defnedildiği son aşamaya kadar birçok insanı riske attığı kaydedildi.

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Suç duyurusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Turanlı'nın avukatı Taşkın Kurt şunları söyledi:

"BİZLER YENİ ÖĞRENDİK"

"Malumunuz son dönemde Fatma Girik hakkında yapılan, özellikle ölümünden sonra yeğenine itham noktasında çok ciddi birtakım girişimler var. Bizler de bugün adli girişimleri yaptık. İddiaların odak noktasında malumunuz Fatma ablamızın son dönemde bakıcılığını yapan Gozel Yazyyeva isimli bir kadın. Bu şahıs özellikle bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlarda son derece ağlayarak, timsah gözyaşlarıyla birtakım ithamlarda bulunmuştur.

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Bu şahıs hakkında biz de suç duyurusunda bulunuyoruz. Çünkü malumunuz yaşanılan süreçte herkesin temel yükümlülüğü hasta olduğunu hissettiği anda öncelikle kendi testini yaptırmak, kendi tedbirlerini almaya çalışmaktır. Maalesef bu hanımefendi bu özeni göstermedi. Bununla yetinmeyip Fatma hanımın yoğun bakıma alınmasının ardından 21 Ocak'ta yaptırdığı testin pozitif çıkmasına rağmen bunu sadece o biliyormuş. Bizler çok yeni öğrendik. Testin pozitif çıkmasına rağmen 27 Ocak'ta Teşvikiye Camii'nde ve yanlış hatırlamıyorsam 28 Ocak'ta da Bodrum'da yapılan cenaze törenlerine katıldı. Taziye evinde bulundu.

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Fatma Girik
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TİMSAH GÖZYAŞLARI..

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