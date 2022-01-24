Fatma Girik kimdir? Fatma Girik neden ve nasıl öldü? Kaç yaşındaydı?

Ekranların en tanınan oyuncularının başında gelen Fatma Girik bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Temmuz ayında tansiyona bağlı rahatsızlığı yüzünden tedavi altına alınmış ve yaklaşık bir hafta tedavi olmuştu. Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde 79 yaşında hayatını kaybetti.

FATMA GİRİK KİMDİR?

12 Aralık 1942 İstanbul doğumlu Fatma Girik 79 yaşında son nefesini verdi. Girik 1957'de ilk baş rolünü 'Leke' projesiyle oynadı. Sonrasında birkaç projede daha yer aldı. Girik'in yıldızını parlatan yapım, 1960 yapımı Memduh Ün'ün yönettiği Ölüm Peşimizde projesi oldu. Girik'in hayatı, Memduh Ün ile tanışmasıyla değişti.

Oyunculuk kariyeri boyunda 180 üstü filmde rol alan Girik, ilerleyen zamanlarda siyaset işine atıldı ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Siyaset ve oyunculuğun yanı sıra Girik, bir dönem ekranlarda yerini alan Söz Fato'da isimli programı sundu.



