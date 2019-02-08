HABER

Fatma Girik, sağlık kontrolü için tekrar hastanede

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 14:20 | Son Güncelleme

BODRUM'daki evinde, salı günü düşen ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen oyuncu Fatma Girik, bugün kontrolleri için tekrar Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Fatma Girik, sağlık kontrolü için tekrar hastanede

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'daki evinde, salı günü düşen ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen oyuncu Fatma Girik, bugün kontrolleri için tekrar Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Oyuncu Fatma Girik, 5 Ocak Salı günü saat 12.00 sıralarında, Torba Mahallesi'ndeki evinde dengesini kaybedip, düştü. Evde bulunan bakıcılar, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin boyunluk taktığı Girik, evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Röntgeni çekilen Girik'te kırık, çıkık olmadığı, elinde düşmeye bağlı ezikler oluştuğu belirlendi. Girik'in gribal enfeksiyon başlangıcına bağlı halsizlik nedeniyle düştüğü, bunun dışında sağlık sorunun bulunmadığı belirtildi. Serum bağlanan Girik, bir süre gözlem altına alındı. Odasında bir süre uyuyarak dinlenen Girik, doktorların yaptığı son kontrolün ardından aynı gün taburcu edildi.
Tedavisine evinde devam edilen Fatma Girik, bugün öğle saatlerinde, Torba Mahallesi'ndeki evinden sağlık görevlilerince ambulansla alınarak, kontrolleri için Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Girik, ağrıları olduğu için hastaneye geldiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Fatma Girik, sağlık kontrolü için tekrar hastanedeFatma Girik, sağlık kontrolü için tekrar hastanedeFatma Girik, sağlık kontrolü için tekrar hastanede

PARTNERBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmazBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmaz
Penguenlerle birlikte bir 14 ŞubatPenguenlerle birlikte bir 14 Şubat
İhtişamı hayran bırakıyor! Topkapı'dan sonra o geliyorİhtişamı hayran bırakıyor! Topkapı'dan sonra o geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onları soğuk hava bile durduramıyor

Onları soğuk hava bile durduramıyor

İshak Paşa Sarayı ihtişamıyla hayran bırakıyor

İhtişamı hayran bırakıyor! Topkapı'dan sonra o geliyor

Kartal'daki çöken binadan 45 saat sonra sevindiren haber

Kartal'daki çöken binadan 45 saat sonra sevindiren haber

Kartal'daki enkazdan mucize kurtuluş

Kartal'daki enkazdan mucize kurtuluş

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Pazar günü başkan seçilmişti, başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.