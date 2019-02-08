HABER

Fatma Girik sağlık kontrolünden geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 14:34 | Son Güncelleme

Grip tanısının ardından ambulansla kontrol için hastaneye getirilen Fatma Girik'in neşeli olduğu görüldü

Ünlü oyuncu Fatma Girik, Bodrum ilçesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Torba Mahallesi'ndeki evinden 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansa alınan Girik, Bodrum Devlet Hastanesine getirildi.

Acil servisten giriş yapan Girik, gazetecilerin "İyi görünüyorsunuz" demesi üzerine, "Sahi mi? Ama bende bir arıza var ki buradayım. Bugün kontrol amacıyla geldim." dedi.

Ünlü oyuncunun sedyeyle hastaneye girişi sırasında, neşeli olduğu görüldü.

Torba Mahallesi'ndeki evinde 5 Şubat'ta düşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede Fatma Girik'e grip tanısı konulmuştu.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Polisler bu sefer ‘can’ kurtarmak için ‘kan’ verdiPolisler bu sefer ‘can’ kurtarmak için ‘kan’ verdi
Duyan makinesini alıp oraya koşuyorDuyan makinesini alıp oraya koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum FATMA GİRİK hastane Muğla oyuncu sanatçı

En Çok Okunan Haberler

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Duyan makinesini alıp oraya koşuyor

Duyan makinesini alıp oraya koşuyor

İshak Paşa Sarayı ihtişamıyla hayran bırakıyor

İhtişamı hayran bırakıyor! Topkapı'dan sonra o geliyor

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Pazar günü başkan seçilmişti, başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.