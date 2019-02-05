Fatma Girik taburcu edildi

Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik, Bodrum’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık 2 saat hastanede kalan Girik, yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek ambulansla evine götürüldü.

Torba Mahallesi’nde yaşamını sürdüren usta oyuncu Fatma Girik, evinde öğle saatlerinde fenalaşarak düştü. 76 yaşındaki Girik, bakıcılarının haber vermesi üzerine Girik’in evine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalede usta oyuncuda zatürre başlangıcı olduğu anlaşıldı. Hastanede müşahede altına alınan Girik, evde dengesini kaybederek rahatsızlandığını ifade etti. Usta oyuncu bir süre hastanede müşahede altında kaldıktan sonra ambulansla tekrar evine götürüldü. Girik’in halsiz olduğu ve konuşamadığı ise dikkatlerden kaçmadı.

Usta oyuncu geçtiğimiz yıllarda kalça eklemlerindeki bozulma nedeniyle yürüyemez hale gelerek ameliyat olmuş ve kalçasına protez takılmıştı.

